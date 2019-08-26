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Известный дрессировщик Михаил Зарецкий искупался в Дону с тигром

Известный дрессировщик Михаил Зарецкий искупался в Дону с тигром
Известный на всю страну укротитель тигров, уроженец города Волгодонска Михаил Зарецкий приехал на родину. Вместе с дрессировщиком прибыла одна из его подопечных – тигрица Шанель.

В эти дни в Ростовской области стоит сильная жара. Неудивительно, что Михаилу, и тем более зверю, захотелось окунуться в прохладные воды Дона. Укротитель вместе с подопечной переплыл реку.



Михаил Зарецкий много лет работает в Московском цирке Юрия Никулина. Его знают все кинематографисты. В доме у Михаила живут 15 животных, большинство из них - тигры. Многие уже стали героями экрана – снимались в фильмах, музыкальных клипах, рекламе.

Михаил также известен тем, что занимается спасением диких кошек от недобросовестных заводчиков и владельцев цирков. В прошлом году он выходил маленького тигренка, которого не могла прокормить мать.

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