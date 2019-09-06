Известный дрессировщик Михаил Зарецкий рассказал, как стал воспитателем тигров



Фото: Pskov.kp.ru



У себя на малой родине, в Ростовской области, известный дрессировщик Михаил Зарецкий бывает нечасто, и, как правило, это рабочие поездки. Застать его на месте очень непросто. За сутки Михаил может успеть дважды слетать в Москву и вернуться в Ростов, а через пару часов снова улететь в столицу.

- Я даже расписания своего не помню, за ним следит жена, она всё знает, - говорит Михаил.



Евгения часто сопровождает супруга в командировках, занимаясь организационными вопросами. Вот и в Ростов, где у Михаила съёмки, Женя приехала вместе с ним.



Путь в столицу



В столицу Михаил переехал вместе с мамой и братом ещё подростком. В конце 80-х в семье случилось горе – трагически погиб отец. А накануне квартиру обокрали. Вынесли всё, даже спички.

- У нас была шикарная для того времени обстановка: хрусталь, люстра с вентилятором… Отец работал на трёх работах, чтобы мы ни в чём не нуждались. Одним из мест работы была атомная станция, которая находится в 10 километрах от города. 21 сентября он возвращался на машине домой. По дороге попались трое пьяных молодых ребят. Он остановился и предложил подвести до города. Решил благое дело сделать. В результате 48 ножевых ранений в спину…



Михаилу тогда было всего 7 лет. После смерти кормильца для семьи настали тяжёлые времена. Маме приходилось одной тянуть двух мальчишек. Работы в городе не было, поэтому и решили перебраться в Москву.

- Сразу после переезда я часто приезжал в Волгодонск, а после того как машина появилась, мотался при каждой возможности, - рассказывает Михаил. - У меня до сих пор здесь много друзей, с которыми я поддерживаю связь, но приезжать удаётся редко.



Соседский тигрёнок



Первое время в Москве волгодончанин занимался оптовыми продажами пива. Дрессировщиком, как сам говорит, он стал совершенно случайно.

- Мы снимали квартиру в районе ВДНХ. Однажды я вышел из подъезда и увидел парня, который гулял с тигрёнком на поводке. Представьте мою реакцию! У нас в Волгодонске на весь двор были две породистые собаки, а тут тигр! Я сначала не поверил своим глазам. Обернулся, побил себя по щекам… И, когда убедился, что это не обман зрения, подошёл и познакомился. Оказалось, хозяин зверя живёт тремя этажами ниже нас. Он работал в Цирке Никулина на Цветном бульваре. Уже вечером я с двумя ящиками пива и донскими раками, которые накануне привёз из Волгодонска, был дома у соседа. Тигрёнок погрыз мне куртку, что-то ещё поцарапал, но я был безумно счастлив! С тех пор всё и началось…



Михаил сначала периодически выручал соседа, у которого часто ломалась машина, помогал по работе, а вечера всё чаще проводил в гостях у нового знакомого.

- Мне на тот момент было 17 лет, и у меня уже были две машины. Одну, «Таврию», подарили на работе, вторую я купил. Это была моя безумная мечта. Я рано понял, что никто ничего мне на блюдечке не принесёт. Если чего-то хотел, добивался сам. Так я сам заработал и купил себе машину ВАЗ-2105.



Машина оказалась непростой. Раньше она принадлежала какому-то генералу. Вместе с «пятеркой» к новому владельцу перешли блатные номера - пять семерок.

- Я самый крутой был на районе, - смеется Михаил. – Правда, за его пределы практически не выезжал, прав-то еще не было!



«У нас не все дома»







Сейчас Михаил точно не может сказать, какое количество питомцев у него на попечении. На вопрос, сколько у вас животных, отвечает:

- Понимаете, у нас не все дома.

- Да, у нас не все дома, - повторяет Женя, и они вместе смеются.

- У нас больше 10 тигров, львица, пума, два маленьких тигрёнка: один наш, второй на воспитании, - поясняет укротитель. – Но они не все живут в одном месте. У нас в Подмосковье два участка, кто-то там находится, кто-то уже в зоопарке.



Самый первый воспитанник - тигр Рич - сейчас живёт в Ивановском зоопарке. Михаилу его передали ассистенты дрессировщика, когда тигрёнок заболел. Из-за того, что в организме животного не усваивался кальций, у него развился рахит.

- Я попытался восполнить нехватку кальция и сделал это с избытком. У Рича стали расти зубы. Сейчас, когда он закрывает пасть, клыки выглядывают из неё на несколько сантиметров. Саблезубый тигр получился, - шутит Михаил.



Воспитатель навещает Рича в зоопарке. У посетителей случается шок, когда он перескакивает через ограждение и бежит к тигру. Хищник срывается к нему навстречу и начинает тискаться.

- Служащие зоопарка просят меня не подходить к нему, потому что потом они его три дня не могут успокоить. Он мечется по клетке и «кричит», зовёт меня.







Кроме хищников, на домашнем участке живут огромные алабаи и старенький джек-рассел-терьер. Пёс, можно сказать, познакомил Михаила с будущей женой.

- Я подрабатывала в цирке, когда была студенткой, - вспоминает Женя. - Там мы познакомились с Мишей. Я пожаловалась на свою собаку и попросила помочь её воспитать.

- Я ответил, что смогу это сделать, только если мы будем жить вместе, - добавил Михаил.



Теперь, Михаил – папа полосатых, а Женя – тигриная мама. Когда глава семьи уезжает, она следит за взрослыми питомцами и выкармливает малышей.



«Мы вам льва принесли»



Однажды, когда Михаила не было дома, позвонили в дверь. Женя ответила в домофон. На пороге стояли двое незнакомых молодых людей:

- А это у вас тигры живут?

Немного растерявшись, хозяйка ответила:

-Да.

- А можно Михаила? Мы вам льва принесли.



И таких случаев достаточно много.

- Люди часто покупают львят или тигрят, не отдавая себе отчёт, что из них вырастают хищники. И когда животные подрастают, люди не знают, что с ними делать. Поэтому находят меня и приносят. Очень часто обеспеченные люди делают своим друзьям такие живые подарки, желая удивить. А человек не был готов к такому, и опять же находит меня и просит взять себе.



Практически все дикие животные, которые находятся на воспитании у Михаила, попали к нему именно таким образом.

- Сейчас приобрести дикого зверя не проблема, - добавляет Евгения. – Откройте интернет, и вы найдёте десятки таких объявлений. Причём цены не всегда заоблачные. Львёнка раньше можно было купить всего за 60 тысяч рублей.







Звёзды кино и рекламы



Питомцы Михаила - настоящие звёзды экрана. Практически все тигры, которых сейчас показывают в фильмах, клипах, рекламе, – его воспитанники. К слову, в Ростов вместе с ним приехала тигрица Шанель. В донской столице у неё были съёмки. Накануне она побывала на родине своего воспитателя и даже искупалась с ним в Дону.



Путешествует хищница в специально оборудованном трейлере. Пока Михаил даёт интервью, она мирно посапывает в своём доме на колёсах. Кошки спят по 20 часов в сутки. Поэтому чаще всего в дороге тигрица отдыхает.



Полосатыми хищниками Михаил занимается уже 18 лет и знает о них всё. Глядя на его взаимоотношения с дикими зверями, складывается впечатление, что он обладает какой-то уникальной способностью, скорее даром общения с животными. Они это чувствуют и беспрекословно ему доверяют. Ведь в отличие от человека братьев наших меньших обмануть невозможно.





