Из-за ветра в Ростовской области объявили экстренное предупреждение

В Ростовской области в ближайшие часы усилится ветер. В некоторых районах его скорость достигнет 14 метров в секунду (50 километров в час). Порывы ветра ожидаются до конца суток 28 мая.На температуре воздуха это не отразится. Днем столбик термометра покажет от +26 до +31 градуса. Ночью похолодает до +14...+19 градусов, а в северной части области - до +8.Из-за сильного ветра возможны падения деревья и обрывы ЛЭП. Жителям Дона рекомендуется заранее убрать вещи с балкона и закрыть окна. Автомобилистам нужно оставлять машины только на парковочных площадках или в гаражах. По возможности стоит обходить рекламные щиты, старые деревья и слабозакрепленные конструкции.