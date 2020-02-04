Из-за снегопада гандболистки «Ростов-Дона» не смогли вылететь в Венгрию



Спортсменки гандбольного клуба «Ростов-Дон» не смогли вылететь в Венгрию. Они должны были покинуть донскую столицу в 17 часов 6 февраля. Планировалось, что девушки прибудут в Москву, а оттуда полетят в Будапешт.



Однако непогода изменила планы гандболисток. Из-за снегопада компания «Аэрофлот» отменила свой рейс в Москву. В пресс-службе «Ростов-Дона» сообщили, что теперь девушки смогут вылететь в российскую столицу только в 3 часа ночи 7 февраля.



Матч в Лиги чемпионов-2019/2020 между «Ростов-Доном» и «Ференцварошем» состоится 8 февраля. Начало — в 22 часа по московскому времени.



Ранее мы сообщали, что в Платове задерживаются несколько рейсов на вылет и прилёт. Кроме того, пять рейсов отменили вовсе. Аэропорт даже на несколько часов останавливал работу.