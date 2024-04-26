В Ростовской области разыскивают парня, который жестоко избивал людей на улице

Фото: соцсети

В соцсетях разгорелся настоящий скандал. На просторах интернета появились многочисленные видеозаписи о 18-летнем парне, который избивает людей на улицах Ростова.Согласно информации «Московского комсомольца», парень занимается самбо. Свои навыки в бою он демонстрирует на более слабых соперниках. По данным издания, он бросает людей на асфальт, ломает пальцы или нокаутирует. Кроме того, жестокую расправу над людьми он снимает на камеру и выкладывает в свой личный блог. После того как видео всплыли на всеобщее обозрение, полицейские заинтересовались спортсменом.Официального подтверждения о нападениях на жителей Ростова не было. В региональном ГУ СКР сообщили, что по факту опубликованной информации проводится проверка.