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Из-за сильного мороза в Шахтах замерз гигантский гейзер

Из-за сильного мороза в Шахтах замерз гигантский гейзер
В Шахтах из-за сильного мороза замерз гейзер. Гигантский фонтан превратился в ледяную статую высотой порядка шести метров в ночь на 8 декабря при морозе в -12 градусов в районе Лисичкиного озера.

Накануне из-за многочисленных аварий на водоводе практически во всех поселках города появились ледовые катки. Жители жаловались, что на проезжей части и даже во дворах невозможно ходить без риска упасть или попасть под колеса скользящей машины. Как сообщает DonDay Шахты, проблемы с водоснабжением в администрации обсуждали еще осенью, однако к морозам как следует подготовиться не смогли. Вода текла повсюду, только в дома шахтинцев не доходила.

Ночью 8 декабря появилась наглядная иллюстрация масштабов водной катастрофы: поток воды сковал улицу Шевченко, по которой дети ходят в гимназию № 10. Вода стекала ниже по переулку, к Грушевскому мосту. Из-за мороза на дорогах появилась толстая ледяная корка, а в районе Лисичкиного озера - замерзшие фонтаны. Гигантские гейзеры, бьющие из-под земли, превратились в высокие наледи, достигающие в высоту шести метров.

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