В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы

В Ростове ограничат движение транспорта в центре города. Причиной станет ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Ограничение вводится на улице Социалистической. Для проезда будет закрыт участок от переулка Соборного до проспекта Буденновского. Запрет вводится с 5 июня по 20 августа. В это время здесь пройдёт модернизация теплотрассы.Кроме того, также с 5 июня движение транспорта и пешеходов ограничат на улице Фрунзе - на отрезке от переулка Биржевого до улицы Стадионной и на улице Стадионной - в районе дома № 5. На этом участке начнётся строительство канализации. Ограничение будет действовать до 19 июня.