В центре Ростова из-за ветра разваливается доходный дом Гутермана
В центре Ростова-на-Дону разваливается очередное аварийное здание. Доходный дом Гутермана на улице Донской, 15/8 рассыпается буквально на глазах. Куски кирпичей начали падать на тротуар 27 мая, едва не задевая прохожих.
Опасный участок огородили в пределах пешеходной зоны. Однако кирпичи падают даже на проезжую часть. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и по возможности объезжать Донскую - от Семашко до Соборного.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что в доходном доме Гутермана планируют разместить детскую художественную или музыкальную школу. Ранее дом представлял собой классическое домовладение со встроенным торговым предприятием и массой подсобных сооружений во дворе. Власти приступили к разработке проектно-сметной документации на восстановление здания. Однако здание может не дождаться реставрации. Там неоднократно происходили пожары, а от самого дома остались одни стены, которые вот-вот повалит ветер.