Из-за коммунальной аварии под мостом Сиверса в Ростове образовалась пробка

В Ростове-на-Дону на проезжей части под мостом Сиверса образовалась полноводная река. Это связано с аварией на водопроводе.По информации водоканала, 26 февраля примерно в два часа дня в районе автовокзала прорвало трубу. Из-за этого вода мощным потоком хлынула на дорогу. В социальных сетях появились первые сообщения о том, как машины, погружённые наполовину в воду, медленно двигаются по проспекту Сиверса.Неудивительно, что под мостом уже образовалась огромная пробка. Водители, движущиеся со стороны Западного района, едут со скоростью 3-5 километров в час.Добраться до вокзалов в настоящее время очень проблематично. Все пути буквально заблокированы. Чтобы не опоздать на автобусный рейс или поезд, нужно выезжать в большим запасом времени.