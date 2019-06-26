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Из-за аварии несколько микрорайонов и посёлков Ростова остались без воды

Из-за аварии несколько микрорайонов и посёлков Ростова остались без воды
В Ростове-на-Дону сразу несколько посёлков и микрорайонов остались без воды. Отключение связано с аварией на Северном водоводе, которая произошла 27 июня.

Поломка затронула микрорайон Темерник, участок от улицы 50-летия РСМ до переулка Днепровского, микрорайон Суворовский, дома №№ 63-67 на улице Вятской, микрорайон Левенцовский, посёлок Каратаево, улицу Совхозную и несколько садовых товариществ: «Изумруд», «Братство», «Энергия» и «Импульс».

К тому же на нескольких улицах вода подаётся с пониженным давлением. Слабый напор наблюдается в домах на улицах Арефьева, Щербакова, Молодёжной и прилегающим к ним улицам и переулкам. В «Ростовводоканале» сообщили, что снабжение восстановят ориентировочно в 10 часов 28 июня.

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