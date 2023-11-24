В Новочеркасске из-за аварии тысячи жителей остались без воды и отопления

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В Новочеркасске 23 ноября произошла крупная авария на водоводе. От коммуникации оказались отрезаны тысячи жителей Промышленного района.Техническая и питьевая жидкость перестала поступать в дома около 22:00. Из-за этого многие люди на ночь остались без отопления. Чтобы спастись от холода, горожанам пришлось спать в теплой одежде.Как сообщили в администрации Новочеркасска, чтобы котельные района работали без перебоев, туда подвозят воду. Однако местные жители утверждают, что этого не хватает.Когда будет восстановлено водоснабжение, точно не известно. Ориентировочно жидкость заполнит трубы только днем 24 ноября.