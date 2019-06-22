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Из Ростова в Ереван самолёты начнут летать ежедневно

Из Ростова в Ереван самолёты начнут летать ежедневно
Самолёты из Ростова в Ереван и обратно начнут курсировать ежедневно. Частота рейсов увеличится с 9 июля.

В расписании появятся новые рейсы по вторникам и четвергам. Во вторник вылет из Ростова-на-Дону планируется в 20:05, из Еревана — в 23:15. В четверг самолёт будет отправляться в 18:45 из донской столицы и в 23:15 — из столицы Армении.

Сейчас по субботам рейс из Ростова осуществляется в 20:05, в другие дни — в 8:30. Из Еревана лайнеры вылетают в 12:00, только в субботу — в 23:25.

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