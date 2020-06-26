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Из Ростова увеличили количество рейсов в Москву

Из Ростова увеличили количество рейсов в Москву
В июле из Ростова-на-Дону появятся дополнительные рейсы в Москву. Об этом проинформировали в пресс-службе аэропорта Платов.

Осуществлять перелёты во Внуково планирует авиакомпания Utair. Самолёты будут курсировать три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам. С 1 по 10 июля вылет из Ростова— в 9:55, в обратном направлении — в 7:10. После 10 июля время изменится на 15:40, отправление из Внуково — в 13:05.

Напомним, ранее сообщалось, что летом самолёты соединят Ростов с многими курортами России. С 29 июня в донском регионе отменили двухнедельный карантин для всех, кто приезжает из других городов страны. Пока не возобновило работу международное сообщение, так как границы закрыты из-за пандемии коронавируса.

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