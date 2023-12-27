Из «Югры» в ХК «Ростов» перешли два форварда

Фото: ХК «Ростов»

В ХК «Ростов» перешли два 21-летних форварда. Донской клуб пополнился Антоном Левинским и Степаном Урулиным, которые играли за «Югру» (Ханты-Мансийск).В этом сезоне Левинский участвовал в шести встречах регулярного чемпионата ВХЛ. У нападающего не было результативных голов и передач. Урулин сыграл в 19 матчах. На его счету - три голевые передачи. Для обоих хоккеистов это был дебютный сезон в Высшей хоккейной лиге.Напомним, из ХК «Ростов» ушел капитан команды Егор Корбит. Хоккеист перешел в нижнекамский «Нефтехимик».