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Из «Югры» в ХК «Ростов» перешли два форварда

Из «Югры» в ХК «Ростов» перешли два форварда
В ХК «Ростов» перешли два 21-летних форварда. Донской клуб пополнился Антоном Левинским и Степаном Урулиным, которые играли за «Югру» (Ханты-Мансийск).

В этом сезоне Левинский участвовал в шести встречах регулярного чемпионата ВХЛ. У нападающего не было результативных голов и передач. Урулин сыграл в 19 матчах. На его счету - три голевые передачи. Для обоих хоккеистов это был дебютный сезон в Высшей хоккейной лиге.

Напомним, из ХК «Ростов» ушел капитан команды Егор Корбит. Хоккеист перешел в нижнекамский «Нефтехимик».
Фото: ХК «Ростов»
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