Капитан ХК «Ростов» Егор Корбит перешел в «Нефтехимик»

Фото: ХК «Ростов»

Хоккейный клуб «Ростов» прекратил сотрудничество с 23-летним капитаном команды. Егор Корбит продолжит свою профессиональную деятельность в нижнекамском «Нефтехимике».Нападающий заключил контракт с «кондорами» в 2022 году. Всего за команду спортсмен провел 87 игр, где отличился 47 раз. Корбит забросил 29 шайб и отдал 18 голевых передач.О том, кто станет новым капитаном команды, не сообщается. Такое решение должен принимать тренер.Егор Корбит начал играть в хоккей в городе Чехове (Московская область). Свою профессиональную карьеру спортсмен начал в «Витязе». Затем он дебютировал в ХК «Красная Армия» в сезоне-2017/18. Далее хоккеист перешел в ЦСКА и играл за «Звезду».