Исполняющим обязанности главы администрации Волгодонска стал Вадим Кулеша

Фото: администрация Волгодонска.

В Волгодонске назначили исполняющего обязанности главы администрации. Им стал заместитель сити-менеджера Вадим Кулеша.В ходе заседания гордумы 29 ноября депутаты приняли отставку главы администрации Сергея Макарова. Чтобы Волгодонск не остался «обезглавленным» до избрания нового сити-менеджера, его обязанности будет исполнять заместитель по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами Вадим Кулеша. Также на плечи чиновника ложится работа замглавы по городскому хозяйству. К исполнению обязанностей Вадим Кулеша приступил 30 ноября.В ближайшее время стартует конкурсная процедура по замещению вакантного места. Претендовать может любой человек старше 35 лет с опытом работы на руководящей должности (от пяти лет). Кандидаты пройдут тестирование и собеседование с жюри конкурсной комиссии. Победителя конкурса определят голосованием гордумы среди двух лучших кандидатов.