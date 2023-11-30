Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Исполняющим обязанности главы администрации Волгодонска стал Вадим Кулеша

Исполняющим обязанности главы администрации Волгодонска стал Вадим Кулеша
В Волгодонске назначили исполняющего обязанности главы администрации. Им стал заместитель сити-менеджера Вадим Кулеша.

В ходе заседания гордумы 29 ноября депутаты приняли отставку главы администрации Сергея Макарова. Чтобы Волгодонск не остался «обезглавленным» до избрания нового сити-менеджера, его обязанности будет исполнять заместитель по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами Вадим Кулеша. Также на плечи чиновника ложится работа замглавы по городскому хозяйству. К исполнению обязанностей Вадим Кулеша приступил 30 ноября.

В ближайшее время стартует конкурсная процедура по замещению вакантного места. Претендовать может любой человек старше 35 лет с опытом работы на руководящей должности (от пяти лет). Кандидаты пройдут тестирование и собеседование с жюри конкурсной комиссии. Победителя конкурса определят голосованием гордумы среди двух лучших кандидатов.
Фото: администрация Волгодонска.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.