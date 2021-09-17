В Ростове начался отбор кандидатов на должность нового сити-менеджера
В конце октября заканчивается срок полномочий главы администрации Ростова Алексея Логвиненко. В связи с этим в городе стартовал отбор кандидатов на должность нового сити-менеджера. 21 сентября состоялось первое заседание конкурсной комиссии.
Стать кандидатом смогут только люди старше 35 лет с высшим образованием, владеющие русским языком и имеющие опыт работы на руководящей должности в области финансов, права, экономики или соцсферы (не менее шести лет).
Подать документы участники могут до 29 сентября включительно. На следующий день, в 10 часов 30 сентября, запланировано еще одно заседание конкурсной комиссии. Ее председателем стал замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, а зампредседателя - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления правительства РО Дмитрий Сивак. Также в состав комиссии вошли замминистра строительства и главный архитектор региона Игорь Далаксакуашвили, замминистра труда и соцразвития области Андрей Харахашян и замминистра экономического развития РО Роман Шеховцов.
11 октября пройдут испытания кандидатов, которые прошли во второй этап. В итоге останутся два основных кандидата на пост главы администрации города. А уже 19 октября депутаты гордумы выберут нового сити-менеджера путем голосования.