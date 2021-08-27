Начальник ГИБДД Миллерово стал фигурантом уголовного дела

Фото: Александр Чмыхалов / ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В городе Миллерово Ростовской области начальника ГИБДД Александра Чмыхалова и двух инспекторов ДПС подозревают в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.По версии следствия, в 2020-2021 годах начальник давал инспекторам указания не задерживать водителей в состоянии алкогольного опьянения.Речь идет о четырех нарушителях, двое из которых были пьяными за рулем.В СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.