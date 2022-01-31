В Ростове 27-летняя девушка пострадала под колесами иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону 27-летняя девушка пострадала под колесами иномарки. ДТП произошло вечером 1 февраля на улице Малиновского.Предварительно известно, что ростовчанка переходила проезжую часть рядом с домом № 17. В этот момент на дороге появился 57-летний мужчина за рулем «Тойоты Харриер». Он не успел вовремя затормозить и сбил девушку. От удара ее отбросило на несколько метров.В УГИБДД по Ростовской области отметили, что в результате аварии девушку госпитализировали с травмами. Автовладельцу грозит уголовное дело.