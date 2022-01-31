Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове 27-летняя девушка пострадала под колесами иномарки

В Ростове 27-летняя девушка пострадала под колесами иномарки

В Ростове-на-Дону 27-летняя девушка пострадала под колесами иномарки. ДТП произошло вечером 1 февраля на улице Малиновского.

Предварительно известно, что ростовчанка переходила проезжую часть рядом с домом № 17. В этот момент на дороге появился 57-летний мужчина за рулем «Тойоты Харриер». Он не успел вовремя затормозить и сбил девушку. От удара ее отбросило на несколько метров.

В УГИБДД по Ростовской области отметили, что в результате аварии девушку госпитализировали с травмами. Автовладельцу грозит уголовное дело.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.