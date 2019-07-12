Инцидент с фурой Киркорова не повлияет на график его концертов



ДТП с фурой Филиппа Киркорова, произошедшее в Ростовской области, не изменит график его концертов. Об этом сообщил пресс-секретарь эстрадного певца.



Напомним, инцидент произошёл на трассе в Ростовской области. Утром 16 июля два большегруза, перевозившие концертное оборудование, выехали из Волгодонска, где накануне состоялся концерт Киркорова. Они держали путь в Феодосию, где выступление запланировано на 17 июля.



В донском регионе той ночью прошёл ливень. На скользкой дороге водитель одной из фур не справился с управлением и вылетел с проезжей части. На место происшествия выехали сотрудники спасательного подразделения. С помощью спецтехники они вытащили машину на дорогу.



Представители исполнителя заверили, что в результате ДТП никто не пострадал. Оборудование осталось целым, и вскоре оно прибудет в Крым. Концерт пройдет в рамках тура по городам России. После Феодосии певец отправится в Ялту.