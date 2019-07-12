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Под Волгодонском фура Филиппа Киркорова съехала с проезжей части

Под Волгодонском фура Филиппа Киркорова съехала с проезжей части
Под Волгодонском фура Филиппа Киркорова съехала с проезжей части. ДТП произошло на трассе вблизи города 16 июля около 10 часов. Информацию об этом передает Волгодонскnews.

По словам очевидцев, машина направлялась в сторону Крыма через Ростов-на-Дону. Накануне в Ростовской области прошел дождь, поэтому дорога была скользкой. В сложных метеоусловиях водитель не справился с управлением. В результате фура съехала с проезжей части.

Известно, что транспорт перевозил оборудование для выступлений Филиппа Киркорова. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Накануне в Волгодонске состоялся концерт известного исполнителя. Это одно из выступлений певца в рамках концертного тура. Следующий концерт запланирован на 17 июля в Феодосии.

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