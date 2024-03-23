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Храмы Ростовской области проведут богослужения в память о погибших в теракте

Храмы Ростовской области проведут богослужения в память о погибших в теракте
В храмах Ростовской области 24 марта будут молиться за упокой погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе донской митрополии.

По данным ведомства, богослужения пройдут во всех храмах региона. Все желающие могут прийти, поставить свечку и помолиться за упокой погибших и здоровье пострадавших в теракте.

Глава донской митрополии Меркурий проведет 24 марта литургию в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, Богослужение начнется в 9:30.
Фото: Ростов ру.
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