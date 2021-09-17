ХК «Ростов» уступил петербургскому «Динамо»

После яркой победы над «Рязанью» предстояло помериться силами с одним из фаворитов лиги.В первом периоде «красно-белые» превосходили соперника. Гол на 4-й минуте был логичным продолжением сильного старта от подопечных Григория Пантелеева. Алексей Прохоров вышел один на один и использовал свой шанс – 1:0. Были моменты ещё, но реализовать не получилось.Во второй двадцатиминутке инициатива перешла к команде гостей. На 25-й минуте «Динамо» забило в большинстве – Антон Назаревич, 1:1. Ближе ко второму перерыву «бело-голубые» реализовали большинство ещё раз – Ахмед Гимбатов, 1:2.Решающий отрезок игры начался с гола «Ростова». Павел Щербаков после передач Владислава Туника и Романа Опалева сравнял счёт – 2:2. Однако через несколько минут петербуржцы вновь вышли вперёд – Максим Джиошвили, 2:3. В оставшееся время «кондоры» так и не смогли уйти от поражения.22 сентября ростовчане будут принимать дома санкт-петербургский «СКА-Нева». Пока в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» идёт на 14-м месте из 27.