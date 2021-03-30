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Губернатор Василий Голубев смягчил ограничения в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев смягчил ограничения в Ростовской области
Губернатор Ростовской области ввел очередные послабления карантинных мер по COVID-19. Василий Голубев внес соответствующие изменения в постановление №272.

Начиная со 2 апреля, допустимая заполненность трибун стадионов будет увеличена до 75%.

Напомним, ранее на территории донского региона максимальное количество зрительских мест составляло всего 50%.

При этом ситуация по COVID-19 на Дону остается напряженной. Более того, главный санитарный врач области просил власти не смягчать пока ограничения.

Предыдущие ослабления по коронавирусу в Ростовской области были приняты меньше месяца назад. С 9 марта на Дону возобновили плановую амбулаторную и курсовую помощь для всех пациентов. При оказании плановой стационарной медпомощи может быть задействовано 50% коечного фонда. А трибуны стадионов стали доступны не только для проведения профессиональных, но и официальных спортивных мероприятий.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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