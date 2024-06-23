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Губернатор Голубев выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя

Губернатор Голубев выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя
Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя. Василий Голубев опубликовал слова поддержки в своих социальных сетях.

- Скорейшего выздоровления пострадавшим, - заявил глава региона. - Дон готов оказать всю необходимую помощь, если она понадобится.

Днем 23 июня на Севастополь была совершена ракетная атака, в результате которой погибли три человека и получили ранения еще около 100. Им оказывают медицинскую помощь.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Фото: Правительство Ростовской области
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