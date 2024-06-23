Губернатор Голубев выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя
Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя. Василий Голубев опубликовал слова поддержки в своих социальных сетях.
- Скорейшего выздоровления пострадавшим, - заявил глава региона. - Дон готов оказать всю необходимую помощь, если она понадобится.
Днем 23 июня на Севастополь была совершена ракетная атака, в результате которой погибли три человека и получили ранения еще около 100. Им оказывают медицинскую помощь.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.