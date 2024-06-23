Губернатор Голубев выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя. Василий Голубев опубликовал слова поддержки в своих социальных сетях.- Скорейшего выздоровления пострадавшим, - заявил глава региона. - Дон готов оказать всю необходимую помощь, если она понадобится.Днем 23 июня на Севастополь была совершена ракетная атака, в результате которой погибли три человека и получили ранения еще около 100. Им оказывают медицинскую помощь.Информация о состоянии пострадавших уточняется.