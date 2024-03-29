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Грозу с дождем прогнозируют в Ростовской области 29 марта

Грозу с дождем прогнозируют в Ростовской области 29 марта
В ближайшие сутки в Ростовской области испортится погода. О прогнозе на 29 марта сообщили в донском ГУ МЧС.

В отдельный районах региона ожидаются дожди. Во второй половине дня синоптики обещают грозу. Осадки пойдут в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону и ближайших к ним населенных пунктах.

Кроме того, в области усилится ветер. Скорость потока воздуха достигнет до 18 метров в секунду (около 65 километров в час).

К полудню столбики термометров в столице Дона поднимутся до отметки +16 градусов. С наступлением сумерек, температура упадет до +8.
Фото: Ростов.ру
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