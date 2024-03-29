Грозу с дождем прогнозируют в Ростовской области 29 марта

Фото: Ростов.ру

В ближайшие сутки в Ростовской области испортится погода. О прогнозе на 29 марта сообщили в донском ГУ МЧС.В отдельный районах региона ожидаются дожди. Во второй половине дня синоптики обещают грозу. Осадки пойдут в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону и ближайших к ним населенных пунктах.Кроме того, в области усилится ветер. Скорость потока воздуха достигнет до 18 метров в секунду (около 65 километров в час).К полудню столбики термометров в столице Дона поднимутся до отметки +16 градусов. С наступлением сумерек, температура упадет до +8.