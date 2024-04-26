Полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Стали известны подробности смерти полковника внутренней службы МЧС из Ростовской области Анатолия Носачева. Заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Калмыкия скончался после массового забега «Тюльпан Трейл» в Элисте.По информации DonDay, cпортивное мероприятие проходило 21 апреля. Анатолий решил пробежать марафон, однако прямо на старте ему стало плохо. У замначальника остановилось сердце после того, как он преодолел около 200 метров. Медики сумели завести его и доставили полковника в больницу. Там Носачев впал в кому, а спустя трое суток скончался несмотря на все старания врачей.Анатолий Носачев родом из села Синявское Неклиновского района. В Ростовской области он прослужил 18 лет. С 2019-го полковник занимал должность замначальника ГУ МЧС по Республике Калмыкия.