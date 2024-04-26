Полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте
Стали известны подробности смерти полковника внутренней службы МЧС из Ростовской области Анатолия Носачева. Заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Калмыкия скончался после массового забега «Тюльпан Трейл» в Элисте.
По информации DonDay, cпортивное мероприятие проходило 21 апреля. Анатолий решил пробежать марафон, однако прямо на старте ему стало плохо. У замначальника остановилось сердце после того, как он преодолел около 200 метров. Медики сумели завести его и доставили полковника в больницу. Там Носачев впал в кому, а спустя трое суток скончался несмотря на все старания врачей.
Анатолий Носачев родом из села Синявское Неклиновского района. В Ростовской области он прослужил 18 лет. С 2019-го полковник занимал должность замначальника ГУ МЧС по Республике Калмыкия.