В Ростовской области мужчина зарезал бывшую возлюбленную

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области мужчина подозревается в убийстве бывшей возлюбленной. Об этом пишет издание DonDay.По информации портала, трагедия случилась 25 апреля в городе Новошахтинске. Вечером на улице Чиха Михаил встретился с Валентиной, чтобы выяснить отношения. Во время конфликта мужчина достал нож и несколько раз ударил бывшую избранницу в грудь. Раненую доставили в больницу, однако врачи не смогли сохранить ей жизнь.В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Подробности трагедии уточняются.