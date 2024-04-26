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В Ростовской области мужчина зарезал бывшую возлюбленную

В Ростовской области мужчина зарезал бывшую возлюбленную
В Ростовской области мужчина подозревается в убийстве бывшей возлюбленной. Об этом пишет издание DonDay.

По информации портала, трагедия случилась 25 апреля в городе Новошахтинске. Вечером на улице Чиха Михаил встретился с Валентиной, чтобы выяснить отношения. Во время конфликта мужчина достал нож и несколько раз ударил бывшую избранницу в грудь. Раненую доставили в больницу, однако врачи не смогли сохранить ей жизнь.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Подробности трагедии уточняются.
Фото: Ростов.ру
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