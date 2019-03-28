В донской столице в ближайшее время испортится погода



В донской столице в ближайшее два дня испортится погода. Согласно данным Ростгидрометцентра, 2 и 3 апреля в Ростове ожидаются ливни. Кроме того, синоптики прогнозируют обильные осадки на территории всего донского региона.



Также в Ростовской области ожидается шквалистый ветер до 12 метров в секунду. Средняя дневная температура воздуха снизится с +15 до +7 градусов.



Тем не менее, 6 и 7 апреля снова потеплеет. Столбики термометра достигнут отметки + 18 градусов.

