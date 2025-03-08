Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Григорий Джелаухов ушел с поста президента Адвокатской палаты Ростовской области

Григорий Джелаухов ушел с поста президента Адвокатской палаты Ростовской области
Григорий Джелаухов сложил с себя полномочия президента Адвокатской палаты Ростовской области. Его отставку приняли на заседании 6 марта.

Григорий Джелаухов – ростовчанин, ему 68 лет. Свою карьеру он начал в 1980 году, когда устроился на работу юридическим консультантом на одно из предприятий Батайска. В 1985 году его приняли в члены Ростовской областной коллегии адвокатов.

С 2001 по 2010 годы Григорий Сергеевич занимал пост вице-президента Ассоциации адвокатских палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Кресло президента Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Сергеевич занял в 2018 году. Спустя четыре года его переизбрали на второй срок.

После отставки вакантное место занял Вячеслав Запорожцев. Он является заведующим филиалом «Защитник» Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова.
Фото: АПРО,
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.