Григорий Джелаухов ушел с поста президента Адвокатской палаты Ростовской области

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Григорий Джелаухов сложил с себя полномочия президента Адвокатской палаты Ростовской области. Его отставку приняли на заседании 6 марта.Григорий Джелаухов – ростовчанин, ему 68 лет. Свою карьеру он начал в 1980 году, когда устроился на работу юридическим консультантом на одно из предприятий Батайска. В 1985 году его приняли в члены Ростовской областной коллегии адвокатов.С 2001 по 2010 годы Григорий Сергеевич занимал пост вице-президента Ассоциации адвокатских палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.Кресло президента Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Сергеевич занял в 2018 году. Спустя четыре года его переизбрали на второй срок.После отставки вакантное место занял Вячеслав Запорожцев. Он является заведующим филиалом «Защитник» Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова.