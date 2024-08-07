В Ростове на Западном выпал град размером с горох

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В Ростове-на-Дону на Западном выпал град размером с горох. Мощный ливень с ветром накрыл донскую столицу около 14:00.Буквально во всем городе посыпался крупный град, очевидцами стали жители на Северном, в Александровке и на Сельмаше. На улицах Ростова практически образовались сугробы из ледяных шариков. Автомобилисты поспешили укрыть от стихии свои машины, чтобы они уцелели. Людям приходилось прятаться на остановках.Вероятно, после ливня дороги Ростова будут затоплены. В период непогоды автомобилистам следует быть аккуратнее. Машины лучше оставлять в гаражах и на подземных парковках.