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В Новошахтинске 24-летнюю девушку задержали по подозрению в краже у знакомой

В Новошахтинске 24-летнюю девушку задержали по подозрению в краже у знакомой
В Новошахтинске 24-летняя девушка подозревается в краже у знакомой. Задержали подозреваемую 24 августа.

По версии следствия, местная жительница воспользовалась тем, что ее знакомая ненадолго ушла из дома, забыв запереть дверь. Она прошла в дом, обыскала его и забрала около 40 тысяч рублей, после чего сбежала. Вскоре хозяйка обнаружила пропажу накоплений и обратилась в полицию.
- Часть похищенных денег подозреваемая успела потратить, оставшиеся средства полицейские изъяли и вернули законной владелице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая помещена под подписку о невыезде.

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