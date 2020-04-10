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Горбольница №4 в Ростове-на-Дону откроется после двухнедельного карантина

Горбольница №4 в Ростове-на-Дону откроется после двухнедельного карантина
В Ростове-на-Дону городская больница № 4 две недели находилась на карантине. Приём пациентов она возобновит 15 апреля. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области.

Ранее в медицинком учреждении был выявлен пациент с коронавирусной инфекцией. Медики сразу приняли необхожимые меры и поместили инфицированного в изолятор. Остальных больных и врачей изолировали. В течение двух недель здание было закрыто, пациентов отправляли в другие медицинские учреждения.

После двух недель карантина горбольницу собираются вновь открыть. Сейчас там проводят последние мероприятия по дезинфекции.

Напомним, карантин ввели также в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону. Сейчас закрыто терапевтическое отделение, где несколько дней находилась пациентка с коронавирусом. Болезнью успел заразиться врач-рентгенолог.

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