Главврач ЦРБ Кагальницкого района отказался платить медикам за работу с коронавирусными пациентами
В Ростовской области пытаются добиться от главврача ЦРБ Кагальницкого района выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. Соответствующие иски в Зерноградский районный суд направила прокуратура.
Положенные доплаты за апрель не получили медсестра, санитарка и водитель «скорой помощи». Прокуратура Кагальницкого района внесла постановление главврачу Ивану Наплёкову.
В отношении главврача было возбуждено дело об административном правонарушении. Трудовая инспекция оштрафовала его на десять тысяч рублей.
Однако тот опять отказался от своих обязательств, заявив, что его подопечные не имеют права на эти средства. Руководитель медучреждения сказал, что водитель, перевозивший пациента с COVID-19, а также сопровождающая его медсестра не являются сотрудниками отделения «скорой». Если так, то почему тогда эти работники были допущены до работы и, к тому же, контактировали с заражённым?
По поводу санитарки Иван Наплёков говорит, что ей стимулирующие выплаты не положены вовсе. Выходит, что человек может убираться в палате коронавирусных больных, кормить их, провожать в процедурные кабинеты, а получить за это деньги — нет.
Оставшиеся без положенных доплат сотрудники ЦРБ не сдаются и продолжают добиваться справедливости.