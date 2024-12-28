Главу администрации Зернограда оставили в СИЗО до февраля 2025 года

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Глава администрации Зернограда Ирина Полищук проведет новогодние праздники в следственном изоляторе. Она будет находиться под стражей до 5 февраля 2025 года включительно. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.Ирину Полищук обвиняют в превышении должностных полномочий. По информации источника DonDay, она могла совершить махинации с муниципальными контрактами по ямочному ремонту.Чиновницу задержали в конце октября 2024 года. Больше двух месяцев она арестована.