Главой Батайска стал экс-начальник ростовского горгаза
В Батайске выбрали сити-менеджера и заместителя председателя городской думы. Должность занял экс-начальник городского горгаза Игорь Любченко. Об этом 2 октября сообщило издание «Батайское время».
Кандидатуру Любченко выдвинула «Единая Россия». За нового главу города проголосовал 21 депутат из 25. Заместителем председателя стал представитель «Справедливой России» Алексей Муругов.
Игорь Любченко – сын бывшего сити-менеджера Юрия Любченко. Его отец стоял во главе Батайска с 1992 по 1997 год. Незадолго до назначения Любченко оставил должность заместителя начальника батайского филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по собственному желанию.