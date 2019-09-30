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Главой Батайска стал экс-начальник ростовского горгаза

Главой Батайска стал экс-начальник ростовского горгаза
В Батайске выбрали сити-менеджера и заместителя председателя городской думы. Должность занял экс-начальник городского горгаза Игорь Любченко. Об этом 2 октября сообщило издание «Батайское время».

Кандидатуру Любченко выдвинула «Единая Россия». За нового главу города проголосовал 21 депутат из 25. Заместителем председателя стал представитель «Справедливой России» Алексей Муругов.

Игорь Любченко – сын бывшего сити-менеджера Юрия Любченко. Его отец стоял во главе Батайска с 1992 по 1997 год. Незадолго до назначения Любченко оставил должность заместителя начальника батайского филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по собственному желанию.

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