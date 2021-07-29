Главным пунктом в программе «Единой России» станет медицина

Одним из приоритетов «Единой России» при подготовке народной программы партии станет медицина. Именно поэтому среди выдвиженцев в Госдуму нового созыва много врачей.Во время выступления на стратегической сессии «Единой России» главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что медицина должна ориентироваться на человека:- Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения страны - от Калининграда до Владивостока.Чтобы успешно внедрить новые стандарты, необходимы различные условия. Во-первых, нужно наладить систему непрерывного образования и переподготовки кадров. Во-вторых, изменить финансирование системы обязательного медстрахования (ОМС). И, в-третьих, потребуется активное использование современных IT-технологий.Во время обсуждения проблем, связанных с детской медициной, главврач Ростовской областной детской клинической больницы Светлана Пискунова предложила сделать межрегиональные центры специализированной медпомощи детям на базе областных детских больниц.– Это приблизит высокотехнологичную помощь населению, ускорит процесс оказания медицинской помощи, окажет положительное влияние на результаты лечения, особенно при тяжелых диагнозах, - подчеркнула Светлана Пискунова.Также во время обсуждения прозвучали и другие предложения, с помощью которых можно привлечь молодых медиков в маленькие города. Например, депутат Госдумы Александр Якубовский предложил немного изменить программу «Земский доктор» и распространить выплаты для всех молодых врачей, независимо от того, где они планируют работать.Для решения проблемы с жильем для сельских врачей участники сессии решили изменить правила организации фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а именно - включить в рекомендации к структуре зданий ФАПов наличие жилого помещения. Тогда вопрос с проживанием для молодых врачей станет решаться гораздо проще.Специалисты в сфере здравоохранения в один голос отмечают, что в небольших больницах есть острая нехватка кадров в узких направлениях. По словам ректора Волгоградского государственного медицинского университета Владимира Шкарина, эту проблему можно решить только одним способом - увеличить количество бюджетных мест на специальности узкой направленности.Ректор также уверен, что трудоустраивать студентов-медиков надо уже с того момента, когда они только поступили на первый курс. Тогда на третьем курсе они с легкостью будут справляться с медсестринской работой, а после шестого могут быть полноценными врачами.Среди проблем, которые требуют решения, - и возможность отправлять лекарства с помощью «Почты России» в отдаленные населенные пункты, и возможность оплачивать перелет врача к нетранспортабельным пациентам.Большинство выдвинутых предложений нашли поддержку в Министерстве здравоохранения. Реализация некоторых из них начнется буквально на днях.Народная программа «Единой России» продолжает пополняться новыми предложениями. Любой желающий может внести свою инициативу на сайте NP.ER.RU.