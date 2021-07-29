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Главным пунктом в программе «Единой России» станет медицина

Главным пунктом в программе «Единой России» станет медицина

Одним из приоритетов «Единой России» при подготовке народной программы партии станет медицина. Именно поэтому среди выдвиженцев в Госдуму нового созыва много врачей.

Во время выступления на стратегической сессии «Единой России» главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что медицина должна ориентироваться на человека:

- Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения страны - от Калининграда до Владивостока.

Чтобы успешно внедрить новые стандарты, необходимы различные условия. Во-первых, нужно наладить систему непрерывного образования и переподготовки кадров. Во-вторых, изменить финансирование системы обязательного медстрахования (ОМС). И, в-третьих, потребуется активное использование современных IT-технологий.

Во время обсуждения проблем, связанных с детской медициной, главврач Ростовской областной детской клинической больницы Светлана Пискунова предложила сделать межрегиональные центры специализированной медпомощи детям на базе областных детских больниц.

– Это приблизит высокотехнологичную помощь населению, ускорит процесс оказания медицинской помощи, окажет положительное влияние на результаты лечения, особенно при тяжелых диагнозах, - подчеркнула Светлана Пискунова.

Также во время обсуждения прозвучали и другие предложения, с помощью которых можно привлечь молодых медиков в маленькие города. Например, депутат Госдумы Александр Якубовский предложил немного изменить программу «Земский доктор» и распространить выплаты для всех молодых врачей, независимо от того, где они планируют работать.

Для решения проблемы с жильем для сельских врачей участники сессии решили изменить правила организации фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а именно - включить в рекомендации к структуре зданий ФАПов наличие жилого помещения. Тогда вопрос с проживанием для молодых врачей станет решаться гораздо проще.

Специалисты в сфере здравоохранения в один голос отмечают, что в небольших больницах есть острая нехватка кадров в узких направлениях. По словам ректора Волгоградского государственного медицинского университета Владимира Шкарина, эту проблему можно решить только одним способом - увеличить количество бюджетных мест на специальности узкой направленности.

Ректор также уверен, что трудоустраивать студентов-медиков надо уже с того момента, когда они только поступили на первый курс. Тогда на третьем курсе они с легкостью будут справляться с медсестринской работой, а после шестого могут быть полноценными врачами.

Среди проблем, которые требуют решения, - и возможность отправлять лекарства с помощью «Почты России» в отдаленные населенные пункты, и возможность оплачивать перелет врача к нетранспортабельным пациентам.

Большинство выдвинутых предложений нашли поддержку в Министерстве здравоохранения. Реализация некоторых из них начнется буквально на днях.

Народная программа «Единой России» продолжает пополняться новыми предложениями. Любой желающий может внести свою инициативу на сайте NP.ER.RU.

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