Глава СК РФ поручил доложить об обстоятельствах исчезновения 32-летней Алены Белан
Председатель СУ СК России поручил доложить об обстоятельствах исчезновения 32-летней женщины. Доклад Александру Бастрыкину предоставит глава СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде.
Странная история исчезновения Белан началась еще около двух месяцев назад. Как ранее сообщал Rostov.ru, мать двоих детей ушла из дома в неизвестном направлении и оставила предсмертную записку. В ней Алена попросила родителей забрать детей у мужа на воспитание. Затем она перестала выходить на связь с близкими.
Родственники обратились с заявлением в полицию и к волонтерам. Однако позже поиски приостановили, так как ростовчанку объявили в уголовный розыск.
Мать бесследно пропавшей женщины обратилась в Федеральную телепрограмму, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и найти дочь. Как выяснилось, родители Алены подозревают ее мужа в исчезновении. По словам матери он периодически применял к дочери физическую силу и требовал от нее деньги. Также супруг запретил встречаться с внуками.
- В следственном управлении СК России по Ростовской области по факту безвестного исчезновения организована процессуальная проверка,- добавили в СК РФ.