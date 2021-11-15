Глава Сальска и его заместитель предстанут перед судом

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Сальский городской суд начал рассмотрение дела главы администрации Евгения Борисенко и его зама Сергея Кашникова. Предварительное слушание началось утром 17 ноября. Чиновников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.Главу Сальска и его заместителя арестовали в декабре 2020 года. По версии следствия, Евгений Борисенко и Сергей Кашников через посредника, также работника мэрии, получили взятку в размере 2,5 миллиона рублей. Деньги им вручил представитель компании, с которой обещали заключить муниципальный контракт.В отношении посредника возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Борисенко и Кашникову - до 15 лет.