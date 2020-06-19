Председатель гордумы Каменска-Шахтинского решил уйти с поста

Со своего поста решил уйти председатель городской думы Каменска-Шахтинского. О том, что Алексей Черненко не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, стало известно 23 июня.Как рассказал чиновник изданию DonDay.ru, причина ухода — простое желание отдохнуть, выйти на пенсию. В этом году Алексею Николаевичу исполнилось 65 лет. К тому же за последние месяцы по бюджету нанесли сильный удар растраты, связанные с пандемией коронавируса. Черненко оценивает ситуацию как довольно сложную.Напомним, в восьми городах Ростовской области 13 сентября пройдут выборы депутатов городских дум.Алексей Черненко отметил, что пока четких планов на будущее у него нет. Он готов рассмотреть любые предложения, которые ему поступят.