Бывший глава администрации Ворошиловского района скончался на 78-м году жизни

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Скончался бывший глава администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Александр Конкин умер 13 января в возрасте 77 лет.Александр Конкин начал свой профессиональный путь на Ростовском вертолетном заводе, где прошел путь от инженера-конструктора до заместителя генерального директора по управлению персоналом. В 1997 году он был назначен на должность заместителя министра труда и социального развития, став директором департамента труда Ростовской области.С 2001 по 2010 годы Александр занимал пост главы администрации Ворошиловского района. Затем, с 2010 по 2012 годы, руководил управлением по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка в городской администрации.После этого он вышел на заслуженный отдых.