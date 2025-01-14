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Бывший глава администрации Ворошиловского района скончался на 78-м году жизни

Бывший глава администрации Ворошиловского района скончался на 78-м году жизни
Скончался бывший глава администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Александр Конкин умер 13 января в возрасте 77 лет.

Александр Конкин начал свой профессиональный путь на Ростовском вертолетном заводе, где прошел путь от инженера-конструктора до заместителя генерального директора по управлению персоналом. В 1997 году он был назначен на должность заместителя министра труда и социального развития, став директором департамента труда Ростовской области.

С 2001 по 2010 годы Александр занимал пост главы администрации Ворошиловского района. Затем, с 2010 по 2012 годы, руководил управлением по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка в городской администрации.

После этого он вышел на заслуженный отдых.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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