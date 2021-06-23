Глава администрации Аксайского района снова пытался выйти из СИЗО
Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко снова пытался выйти из следственного изолятора. Защита чиновника подала жалобу на решение Ленинского районного суда, который продлил Борзенко меру пресечения.
Несмотря на доводы адвокатов, Ростовский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Глава администрации Аксайского района останется в СИЗО до 11 августа.
Виталия Борзенко задержали в санатории Кисловодска 12 апреля. Силовики доставили его в Ростов-на-Дону. Чиновник проходит подозреваемым сразу по нескольким статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По версии следствия, Борзенко вместе с семьей Бабаевых и директором рынка Иваном Ситько якобы незаконно завладел шестью земельными участками в Аксайском районе площадью около 19 гектаров. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.
После ареста чиновника закрыли рынки «Атлант» и «Алмаз», а предпринимателей разместили на других торговых площадках. Однако многие из них по-прежнему требуют открытия старых рабочих мест. Торговцы составили петицию с просьбой вернуть их рабочие места, а также написали жалобы на действия полиции в прокуратуру. Однако вопрос так и не решился.