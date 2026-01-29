В Каменском районе Ростовской области из-за неисправной печи сгорела летняя кухня
В Ростовской области из-за растопленной на ночь печи сгорела летняя кухня. ЧП произошло ранним утром 29 января в Каменском районе.
Как стало известно, вечером 28 января владельцы домовладения на улице Цветочной затопили дровяную печь в летней кухне, после чего ушли спать в дом. Утром, почувствовав запах дыма, они обнаружили, что кровля летней кухни объята пламенем.
На место происшествия прибыли два пожарных расчета (девять специалистов). Пожарным удалось локализовать и потушить огонь, однако летняя кухня значительно пострадала.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Согласно информации, полученной от сотрудников МЧС, около полугода назад хозяева самостоятельно внесли изменения в конструкцию дымохода. Теперь им предстоит ответить за свою беспечность.
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и не заниматься самостоятельной переделкой дымоходов.