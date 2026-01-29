В Каменском районе Ростовской области из-за неисправной печи сгорела летняя кухня

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области из-за растопленной на ночь печи сгорела летняя кухня. ЧП произошло ранним утром 29 января в Каменском районе.Как стало известно, вечером 28 января владельцы домовладения на улице Цветочной затопили дровяную печь в летней кухне, после чего ушли спать в дом. Утром, почувствовав запах дыма, они обнаружили, что кровля летней кухни объята пламенем.На место происшествия прибыли два пожарных расчета (девять специалистов). Пожарным удалось локализовать и потушить огонь, однако летняя кухня значительно пострадала.По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Согласно информации, полученной от сотрудников МЧС, около полугода назад хозяева самостоятельно внесли изменения в конструкцию дымохода. Теперь им предстоит ответить за свою беспечность.МЧС настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и не заниматься самостоятельной переделкой дымоходов.