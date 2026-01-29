Новости
Легковушка загорелась возле здания районного суда в Ростове на Сельмаше

Утром 29 января возле здания Первомайского суда в Ростове-на-Дону сгорел автомобиль такси. Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 9 часов утра в районе Сельмаш. На улице загорелся автомобиль, предположительно, такси. Водителя в момент происшествия в салоне не было. Свидетели немедленно вызвали пожарных.

Сотрудники донского МЧС подтвердили возгорание автомобиля «Джили Эмгранд». На месте происшествия работали одна единица техники и пять специалистов.

Как сообщает портал DonDay, ссылаясь на ГУ МВД по региону, причиной пожара стало короткое замыкание. Признаков криминального характера не выявлено, пострадавших нет. 
Фото: Donday
