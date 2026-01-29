Аксайский школьник, избивший одноклассницу, поставлен на профилактический учет

Фото: ГУ МВД Ростовской области

После жестокого инцидента в школе Аксайского района Ростовской области подросток поставлен на профилактический учет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.Напомним, видеозапись происшествия вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях 28 января. На кадрах видно, как подросток поджидает девочку возле кабинета и наносит ей сильный удар о дверной косяк, в результате чего пострадавшая падает и не может подняться. По предварительным данным, причиной агрессии стали насмешки над девочкой в связи с трагической гибелью ее отца.Глава Аксайского района Константин Доморовский сообщил, что после инцидента девочка была осмотрена в школьном медкабинете. Видимых телесных повреждений обнаружено не было, и школьница вернулась к занятиям.Следственным Управлением Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования. Ранее подросток не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН).В полиции донского региона уточнили, что в отношении школьника, совершившего нападение, принята мера в виде постановки на профилактический учет. Кроме того, в отношении родителей подростка составлен административный протокол по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.