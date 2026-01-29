На Северном в Ростове отключат тепло в школе и 13 домах

Фото: Donday

В Ростове на Северном отключат тепло в школе и 13 домах. 29 января горячей воды и отопления временно не будет на улице Орбитальной и проспекте Королёва.На Орбитальной, 22/1 меняют трубу. Без отопления и горячей воды останутся дома №№ 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28 и гимназия № 118, по адресу: ул. Орбитальная, 26/1.На Королёва, 18/1 ставят новую задвижку. Отопление отключат в домах №№ 12, 12а, 14, 14/2, 16, 16а, 16б, 18б.Работы планируют закончить сегодня до конца дня.