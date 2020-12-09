Гигантская пробка образовалась из-за коммунальной аварии на Текучевском мосту в Ростове

В Ростове в районе моста Текучёва образовалась огромная пробка из-за порыва трубы. Коммунальная авария произошла утром 11 декабря на улице Возрождения.Из-за очередного порыва трубы возле дома № 76 всю проезжую часть улицы Текучёва затопило. Из-за того, что на месте происшествия нет уклона, вода никуда не стекает и скапливается на проезжей части.Текучевский мост превратился в полноводную реку, по которой плавают машины, погружённые до дверей в воду. Из-за порыва движение затруднено от пересечения переулка Приволжского до улицы Маркова.В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. На момент ремонтных работ сотни людей, проживающих на улице Возрождения, остались без воды. Планируется, что водопровод починят к концу дня.С наступлением холодов в Ростове-на-Дону едва ли не каждый день случаются коммунальные аварии, которые негативно сказываются на дорожном движении в городе. Из-за перепадов температуры воздуха с минуса на плюс и обратно, трубы не выдерживают и лопаются. В итоге на проезжей части появляются ледовые катки, а устранение порывов порой занимает по несколько суток.