Гигантская пробка образовалась из-за коммунальной аварии на Текучевском мосту в Ростове
В Ростове в районе моста Текучёва образовалась огромная пробка из-за порыва трубы. Коммунальная авария произошла утром 11 декабря на улице Возрождения.
Из-за очередного порыва трубы возле дома № 76 всю проезжую часть улицы Текучёва затопило. Из-за того, что на месте происшествия нет уклона, вода никуда не стекает и скапливается на проезжей части.
Текучевский мост превратился в полноводную реку, по которой плавают машины, погружённые до дверей в воду. Из-за порыва движение затруднено от пересечения переулка Приволжского до улицы Маркова.
- Диаметр порыва оказался совсем небольшим - 150 миллиметров, - рассказали Rostov.ru в городском водоканале. - На проезжай части так много воды, потому что авария произошла практически на поверхности, неглубоко под землёй.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. На момент ремонтных работ сотни людей, проживающих на улице Возрождения, остались без воды. Планируется, что водопровод починят к концу дня.
С наступлением холодов в Ростове-на-Дону едва ли не каждый день случаются коммунальные аварии, которые негативно сказываются на дорожном движении в городе. Из-за перепадов температуры воздуха с минуса на плюс и обратно, трубы не выдерживают и лопаются. В итоге на проезжей части появляются ледовые катки, а устранение порывов порой занимает по несколько суток.