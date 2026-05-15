ГАИ Ростовской области усилит работу на выходных
Госавтоинспекция Ростовской области перейдет на усиленный режим службы в выходные. Дополнительные меры будут действовать 16 и 17 мая.
На дорогах региона увеличат количество экипажей, чтобы обеспечить безопасность и порядок.
Кроме того, до 17 мая в регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни с грозами, градом и сильным ветром. Такая погода заметно повышает риск аварий.
Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и уважительно вести себя на дороге.