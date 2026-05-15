Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ГАИ Ростовской области усилит работу на выходных

ГАИ Ростовской области усилит работу на выходных
Госавтоинспекция Ростовской области перейдет на усиленный режим службы в выходные. Дополнительные меры будут действовать 16 и 17 мая.

На дорогах региона увеличат количество экипажей, чтобы обеспечить безопасность и порядок.

- Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, а также выявлению грубых нарушений ПДД и фактов агрессивного вождения, - сообщили в ведомстве.


Кроме того, до 17 мая в регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни с грозами, градом и сильным ветром. Такая погода заметно повышает риск аварий.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и уважительно вести себя на дороге.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика