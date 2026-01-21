Новости
Футболист «Ростова» Николай Поярков перешел в «Сокол»

Футболист «Ростова» Николай Поярков перешел в «Сокол». На transfermarkt.world была обновлена информация о трансферах игрока.

Защитник заключил контракт на правах свободного агента с саратовским клубом «Сокол» 18 января. Команда, с которой он подписал соглашение, играет в лиге ниже, чем донская команда, за которую он ранее выступал.

Николай Поярков усилил состав донской команды в 2019 году, но сезон-2019/20 провел в аренде в «Рубине». В начале 2025 года он был досрочно вызван в «Ростов» из-за нехватки опытных игроков. Тогда он играл в «СКА-Хабаровск».

Поярков сыграл несколько игр. Но продолжать участие в сезоне-2025/26 не стал. Однако он продолжал тренировки с основным составом команды.
Фото: ФК Ростов
