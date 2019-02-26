Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донской клуб потратит более 1 млн рублей, чтобы доставить футболистов чартером из Сочи в Ростов

Донской клуб потратит более 1 млн рублей, чтобы доставить футболистов чартером из Сочи в Ростов
Фото: Finobzor.ru
Перелёт команды ФК «Ростов» из Сочи в донскую столицу чартерным рейсом обойдётся клубу в 1 040 000 рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Клуб заказывает авиалайнер «Сухой Суперджет-100», рассчитанный на 55 пассажирских мест с нормой провоза багажа 30 килограммов на одного человека. Заявка предусматривает наличие в самолёте отдельного места для перевозки спортивного ящика, массажного стола и чемодана с аппаратурой.

Борт должен доставить донских футболистов из Сочи в Ростов 3 марта. Вылет из курортной столицы страны запланирован на 17:30, прибытие - в 18:40.

Напомним, в Сочи пройдёт встреча ФК «Ростов» с «Енисеем». Матч должен был состояться в Красноярске, но из-за проходящей там зимней Универсиады игру перенесли на юг.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.