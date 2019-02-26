Донской клуб потратит более 1 млн рублей, чтобы доставить футболистов чартером из Сочи в Ростов



Фото: Finobzor.ru

Перелёт команды ФК «Ростов» из Сочи в донскую столицу чартерным рейсом обойдётся клубу в 1 040 000 рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



Клуб заказывает авиалайнер «Сухой Суперджет-100», рассчитанный на 55 пассажирских мест с нормой провоза багажа 30 килограммов на одного человека. Заявка предусматривает наличие в самолёте отдельного места для перевозки спортивного ящика, массажного стола и чемодана с аппаратурой.



Борт должен доставить донских футболистов из Сочи в Ростов 3 марта. Вылет из курортной столицы страны запланирован на 17:30, прибытие - в 18:40.



Напомним, в Сочи пройдёт встреча ФК «Ростов» с «Енисеем». Матч должен был состояться в Красноярске, но из-за проходящей там зимней Универсиады игру перенесли на юг.